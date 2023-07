СМИ: Байден распорядился предоставить МУС доказательства военных преступлений РФ

Президент США Джо Байден распорядился государственным службам оказывать содействие Международному уголовному суду (МУС) в сборе данных о преступлениях, совершенных российскими военными в Украине.



Об этом передает газета The New York Times со ссылкой на неназванных правительственных чиновников.



Отмечается, что до сих пор США, не ратифицировавшие соглашение о создании Международного уголовного суда, отказывались сотрудничать с МУС, считая, что подобное сотрудничество будет рассматриваться как признание Вашингтоном юрисдикции суда, что может в теории позволить суду преследовать и американских военных.



Однако, как пишет издание, глава Пентагона Ллойд Остин был против этого решения президента в то время, как Госсекретарь Энтони Блинкен и многие видные законодатели выступали за помощь суду в расследовании.



The New York Times уточняет, что у американских разведслужб есть детальная информация о том, как в российском руководстве принимались решения об обстреле украинской гражданской инфраструктуры и насильственной депортации в Россию украинских детей.



Напомним, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина был выдан Международным уголовным судом на основании обвинений в организации депортации детей с оккупированных территорий Украины.



Вместе с тем, Белый дом пока официально не объявил о решении президента и о том, как будет выглядеть сотрудничество США с МУС.