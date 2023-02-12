



Над Канадой сбили НЛО. В Монтане закрывали воздушное пространство

В субботу над Канадой был замечен еще один неопознанный высотный объект. Премьер-министр страны Джастин Трюдо санкционировал его сбитие. О чем он сообщил в Твиттер.



По словам Трюдо, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило объект над Юконом. Истребители Канады и США были подняты в воздух и американский F-22 успешно обстрелял объект.



"Сегодня днем ​​я разговаривал с президентом Байденом. Теперь канадские вооруженные силы извлекут и проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD за наблюдение за Северной Америкой", - написал Трюдо.



Тем временем, был замечен третий объект над Северной Америкой. Это вызвало закрытие воздушное пространство Монтаны, о чем написал с Твиттере представитель штата Мэтт Розендейл. Но вскоре ситуация вернулась в норму.



"Воздушное пространство закрыто из-за объекта, который может помешать коммерческому воздушному движению - Министерство обороны возобновит усилия по наблюдению и заземлению объекта утром", - было изначально написано в сообщении.



И также ни слова о том, что это были за объекты. Точно так же как было с НЛО на Аляске.





