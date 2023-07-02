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Мичиган: пять лет тюрьмы за неправильное использование гендерных местоимений
02.07.2023 11:09 Аркадий Бочаровский

Мичиган: пять лет тюрьмы за неправильное использование гендерных местоимений


Палата представителей штата Мичиган приняла законопроект о разжигании ненависти, известный как HB 4474, который криминализирует словесные угрозы, включая неправильное использование гендерных местоимений, с возможностью крупного штрафа или даже тюремного заключения.

Законопроект вводит наказание за преступление на почве ненависти за причинение "ужаса, страха или угрозы", при этом "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность или самовыражение" включены в число защищаемых законом классов. 

За такое преступление правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 10 000 долларов США.

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