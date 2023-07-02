



Мичиган: пять лет тюрьмы за неправильное использование гендерных местоимений



Палата представителей штата Мичиган приняла законопроект о разжигании ненависти, известный как HB 4474, который криминализирует словесные угрозы, включая неправильное использование гендерных местоимений, с возможностью крупного штрафа или даже тюремного заключения.



Законопроект вводит наказание за преступление на почве ненависти за причинение "ужаса, страха или угрозы", при этом "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность или самовыражение" включены в число защищаемых законом классов.



За такое преступление правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 10 000 долларов США.