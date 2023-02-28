



Ведущие Fox News распространяли ложные заявления о выборах

Глава Fox Corp Руперт Мердок признал, что некоторые комментаторы Fox News поддержали ложные утверждения бывшего президента США Дональда Трампа о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы. Об этом пишет ABC, ссылаясь на выдержки из показаний, опубликованные в понедельник, 27 февраля.



В частности Мердок в показаниях по иску о клевете, поданному Dominion Voting Systems, ответил утвердительно на вопрос, знал ли он, что некоторые из комментаторов телеканала — Лу Доббс, Мария Бартиромо, Джанин Пирро и Шон Хэннити — время от времени подтверждали ложные заявления о фальсификации выборов.



В своих показаниях Мердок сказал: “Да. Они поддержали”.



Дело Dominion Voting Systems — пример, показывающий, что те, кто распространял ложную информацию о выборах 2020 года, знали, что нет никаких этому доказательств.



Когда владельца Fox спросили, мог ли он потребовать, чтобы адвокаты Трампа Пауэлл и Джулиани не выходили в эфир, он ответил: “Я мог бы, но не сделал этого”.



Отметим, что компания Dominion Voting Systems из Денвера, которая продает аппаратное и программное обеспечение для электронного голосования, подала в суд на Fox News Network и ее материнскую компанию Fox Corp за клевету.



Dominion утверждает, что некоторые сотрудники Fox News намеренно распространяли ложные утверждения сторонников Трампа о том, что техника Dominion изменила голоса на выборах 2020 года, и что Fox предоставила гостям платформу для ложных и клеветнических заявлений о компании.



Адвокаты Dominion утверждают, что руководители Fox News и Fox Corp знали, что канал транслирует “известную ложь, имели право остановить это, но решили позволить этому продолжаться”.



В свою очередь адвокаты Fox Corp отмечают в своих документах, что Мердок показал, что он никогда не обсуждал Dominion или мошенничество на выборах с кем-либо из обвиняемых ведущих Fox News.



Они говорят, что Dominion представила нулевые доказательства о том, что высокопоставленные руководители Fox Corp принимали какую-либо роль в создании или публикации заявлений, о которых идет речь.







