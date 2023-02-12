



Конгрессвумен, называвшая себя еврейкой, оказалась внучкой нациста

Конгрессвумен-республиканка из Флориды Анна Паулина Луна была разоблачена The Washington Post в пятницу за ложь о своем еврейском происхождении в интервью для Jewish Insider в ноябре 2022 года.



Луна не только почти наверняка не является еврейкой, но и, по словам нескольких членов семьи, сообщает Washington Post, дед Луны по отцовской линии Генрих Майерхофер, умерший в 2003 году, служил в вооруженных силах нацистской Германии, когда был подростком в 1940-х годах.

"Мой отец воспитал меня как мессианскую еврейку", - сказала Луна в интервью изданию Jewish Insider, уточнив, что идентифицирует себя как христианку. "Я также являюсь немного частью ашкенази", - говорила она.



The Insider взял интервью у Луны в ответ на тот факт, что член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, известная своим заговором о "еврейском космическом лазере", поддержала кандидатуру Луны в Конгресс. "Если она антисемитка, - спросил Луна, заявив о своих ашкеназских корнях, - почему она поддержала меня?" . При этом конгрессвумен подчеркнула, что никогда бы не общалась с Марджори Тейлор Грин, если бы она являлась таковой.



Газета Washington Post сообщила, что Луна, которая сейчас считается первой американкой мексиканского происхождения, представляющей Флориду в Конгрессе, одно время называла себя ближневосточной, еврейкой или восточноевропейкой.



По данным Post, в ее рассказе о собственном происхождении и воспитании было еще несколько несоответствий, которые якобы привели к тому, что конгрессвумен представила себя выходцем из более скромных слоев общества, чем она есть на самом деле.



Раскрытие истинного происхождения Луны произошло вскоре после того, как стало известно, что член палаты представителей США Джордж Сантос также солгал во время своей предвыборной кампании о том, что он еврей.

