



В Иерусалиме впервые покажут монету с самым старым изображением храмовой меноры

Древняя монета с древнейшим из известных изображений храмовой меноры впервые будет представлена публике в понедельник, 13 марта, на открытии недавно отреставрированного Центра Дэвидсона в Старом городе Иерусалима.



Монета датируется примерно 40 г. до н.э., это времена Римской империи и правления последнего царя Хасмонеев. “Это старейшее известное художественное изображение меноры, созданное за 107 лет до разрушения Второго Храма”, — говорит доктор Юваль Барух, глава отдела археологии и администрации Управления древностей Израиля.



Монета была подарена Израилю где-то в 1940-х годах, в период британского мандата, и неясно, где и когда она была найдена.



Монета - часть выставки редких артефактов, которые содержат самых ранние известия о происхождении храмовой меноры, канделябра с семью ветвями, который также используется в качестве символа современного Государства Израиль. Рядом с монетой находится Камень Магдалы, найденный в городе Мигдал в 2009 году и, вероятно, был столом для чтения Торы из синагоги I века. На искусно вырезанном камне изображено несколько менор, а также возможное изображение Иерусалимского храма.



Также публике впервые демонстрируется кусок гипса из гробницы Ясона, высеченной в скале гробницы периода Второго Храма, расположенной в районе Рехавия в Иерусалиме. В гипсе вырезаны пять менор, которые были обнаружены в 1950-х годах при раскопках гробницы перед строительством жилого дома.



Эти три произведения были выбраны в качестве центрального элемента Центра Дэвидсона, который откроется для публики в понедельник, 13 марта, после трехлетнего ремонта. Капитальный ремонт стоимостью в несколько миллионов долларов удвоил размер музея и центра для посетителей, расположенного в Археологическом парке Иерусалима в Старом городе.



Новый центр для посетителей будет сочетать археологические находки с интерактивными технологиями, чтобы помочь посетителям узнать, какой была жизнь в периоды Первого и Второго Храмов.



“На протяжении веков люди находили разные способы рассказывать истории, и это замечательно для человека”, — сказал Дарин МакКивер, президент и главный исполнительный директор Фонда Дэвидсона, который финансирует центр. “Эта история восходит к оригинальным артефактам и первоначальным камням, поэтому мы можем рассказать об этом, используя археологические находки и технологии, чтобы улучшить понимание людьми истории, стоящей за ними“, - отметил он..



Экспонаты у входа в Центр Дэвидсона будут посвящены названию “Иерусалим” и включают в себя некоторые из самых ранних известных надписей с древним еврейским названием Иерусалима “yršlm”.



