



Мбаппе обвинил главу Федерации футбола Франции в неуважении к Зидану

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заступился за Зинедина Зидана после того, как президент Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре нелестно о нем отозвался.



"Пытался ли Зидан связаться со мной (относительно работы тренера национальной сборной, - ред)? Нет, я даже не взял бы трубку, если бы тот позвонил. Может даже стоит устроить специальный конкурс, чтобы он нашел себе клуб или сборную", - сказал Ле Гре.



Мбаппе резко его раскритиковал за такие слова о Зидане. Ранее Федерация футбола объявила о продлении контракта главного тренера Дидье Дешама, несмотря на поражение сборной на чемпионате мира в Катаре.



"Зидан — это Франция. Не стоит проявлять неуважение к этой легенде", — ответил Мбаппе.



Зидан был первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов три раза подряд, когда руководил "Реалом". Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера была одним из многих политиков, сказавших, что Ле Гре, президент "крупнейшей спортивной федерации" пересек черту таким заявлением.

















