



Тренер сборной Бельгии Мартинес покидает команду после вылета из чемпионата

Роберто Мартинес уходит с поста тренера национальной сборной Бельгии после вылета с чемпионата мира в четверг.



"Это была моя последняя игра за сборную", — сказал испанец после ничьей 0:0 с Хорватией, которая привела к вылету команды из турнира в Катаре.



Мартинес тренировал Бельгию шесть лет. На чемпионате мира 2018 года команда под его руководством заняла третье место.



Мартинес сказал, что принял решение уйти "перед чемпионатом мира".



"Я не ухожу в отставку. У меня закончился контракт", — добавил Мартинес.



Уход Мартинеса совпал с вероятным распадом бельгийского "Золотого поколения", эпохи, в которой играли такие выдающиеся атакующие игроки, как Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс.



Команда занимала первое место в рейтинге ФИФА в течение четырех лет во время пребывания Мартинеса в должности, но так и не выиграла ни одного крупного турнира.



"Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился. Роберто оставил огромное наследие для следующих поколений бельгийского футбола", — сказал генеральный директор бельгийской федерации футбола Петер Боссарт.