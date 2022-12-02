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Тренер сборной Бельгии Мартинес покидает команду после вылета из чемпионата
02.12.2022 19:20 Евгения Маркова

Тренер сборной Бельгии Мартинес покидает команду после вылета из чемпионата

Роберто Мартинес уходит с поста тренера национальной сборной Бельгии после вылета с чемпионата мира в четверг.

"Это была моя последняя игра за сборную", — сказал испанец после ничьей 0:0 с Хорватией, которая привела к вылету команды из турнира в Катаре.

Мартинес тренировал Бельгию шесть лет. На чемпионате мира 2018 года команда под его руководством заняла третье место.

Мартинес сказал, что принял решение уйти "перед чемпионатом мира".

"Я не ухожу в отставку. У меня закончился контракт", — добавил Мартинес.

Уход Мартинеса совпал с вероятным распадом бельгийского "Золотого поколения", эпохи, в которой играли такие выдающиеся атакующие игроки, как Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку и Дрис Мертенс.

Команда занимала первое место в рейтинге ФИФА в течение четырех лет во время пребывания Мартинеса в должности, но так и не выиграла ни одного крупного турнира.

"Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился. Роберто оставил огромное наследие для следующих поколений бельгийского футбола", — сказал генеральный директор бельгийской федерации футбола Петер Боссарт.

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