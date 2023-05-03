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Бейтар Иерусалим-Маккаби Тель-Авив: ультрас принесли пиротехнику и биты
03.05.2023 19:08 Алина Груднева

Бейтар Иерусалим-Маккаби Тель-Авив: ультрас принесли пиротехнику и биты

Полиция арестовала за несколько часов до матча в Хайфе между командами "Бейтар Иерусалим" и "Маккаби Тель-Авив" несколько болельщиков.

В ходе осмотра личных вещей у них обнаружили клюшки, бейсбольные биты, цепи и пиротехнику.

Уточняется, что перед игрой была замечена группа болельщиков одной из команд, вышедших из автобуса и несущих опасное снаряжение. Ультрас направлялись в сторону пляжа Кармель.

Спустя пять минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые сразу же приступили к задержаниям. Несколько фанатов начали выбрасывать предметы, которые имели при себе.

По данным "Аруц Шева", арестованы как минимум трое жителей Тель-Авива в возрасте около 20 лет. Начато расследование.
 

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