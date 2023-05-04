



Журналисты призывают Нетаниягу прекратить "подстрекательство" против прессы

Ассоциация журналистов Иерусалима (JAJ) в среду призвала премьер-министра Биньямина Нетаниьягу прекратить предполагаемую кампанию подстрекательства против израильской прессы и отдельных журналистов.



"В свете снижения прогноза экономического рейтинга страны, мы наблюдаем также снижение степени свободы прессы в Израиле. Все указывает на четкую и актуальную опасность для израильской демократии",— заявили председатели JAJ Офра Сатат Мило и Микки Кляйн.



Репортеры без границ (RWB) поставили Израиль на 97-е место из 150 стран, в которых была изучена свобода прессы. Это значительное падение по сравнению с 2022 годом, когда Израиль занимал 88-е место.



JAJ указал в своем заявлении, что в Израиле наблюдается всплеск физических нападений на журналистов, особенно в контексте протестов против судебной реформы или в ее поддержку. В частности, стеклянная бутылка была брошена в репортеров 13 канала в конце апреля, когда они освещали акцию протеста в поддержку судебной реформы в Иерусалиме.



"Правительство подрывает основы демократии", — заявили руководители JAJ.



"Политики имеют большое влияние на назначения в органы регулирования вещания", — написали "Репортеры без границ" в своей расширенной оценке медиа-среды Израиля в 2023 году. — "Нетаниягу, который уже более десяти лет пользуется неизменной поддержкой Israel Hayom, обвиняется в делах о коррупции в попытках повлиять на редакционную политику нескольких СМИ в обмен на политические услуги".



RWB также затронули политику израильской военной цензуры, пояснив, что освещение вопросов безопасности часто требует одобрения цензуры перед публикацией.



"Есть закон о свободе информации, но иногда его трудно реализовать, — пишет RWB.



Министр связи Израиля Шломо Кархи в январе выразил намерение сократить бюджет общественного вещания Израиля, что вызвало панику.



"В Государстве Израиль нет места для общественного вещания", — сказал Кархи. — "Будет снятие барьеров и открытие рынка для конкуренции. Бюджет корпорации будет сокращен на сотни миллионов".



Голан Йохпаз, генеральный директор Израильского управления вещания, ответил на угрозу Кархи, написав на своей странице в Twitter, что "урезание сотен миллионов из бюджета корпорации означает одно — закрытие Общественной вещательной корпорации, которая в Израиле и во всем мире стала символом настоящего израильского качества и творчества. Корпорация, как независимый вещатель, будет решительно продолжать свою деятельность, несмотря на угрозы самому ее существованию".

