



Жителям КНДР приказали защищать портреты Ким Чен Ына от надвигающегося шторма

Северокорейцам было приказано сделать все возможное для защиты портретов династии Ким, поскольку страна готовится к проливным дождям и сильным ветрам, вызванным тропическим штормом Канун, пишет The Guardian.



Государственные СМИ сообщили, что люди должны “в первую очередь сосредоточиться” на “обеспечении безопасности” пропагандистских портретов ее нынешнего лидера Ким Чен Ына, его отца Ким Чен Ир, и его дед и основатель Северной Кореи Ким Ир Сен.



Газета также призвала граждан охранять большое количество статуй, мозаик, фресок и других памятников династии Кимов, правившей Северной Кореей с момента ее основания в 1948 году.



По данным NK News, портреты Ким Чен Ира и Ким Ир Сена украшают каждый дом и офис в стране, и люди могут быть казнены за их повреждение, даже случайное.



Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что членам вооруженных сил и правящей партии было приказано подготовить меры по смягчению последствий наводнения и спасти урожай на фоне сообщений о том, что шторм может обрушиться на столицу Пхеньян.



