



Жесткий ответ на аппетиты венгерского политика на Закарпатье: "зубы обломает"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко ответил лидеру венгерйской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаиму, который захотел аннексировать Закарпатье.



Соответствующее заявление он сделал после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По словам Кулебы, политик "зубы обломает", если не умерит свои аппетиты.



"Если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают тем более", - подчеркнул он.