



Женщины для развлечения и ресторан: что известно о бронепоезде Ким Чен Ына

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын отправится на своем бронепоезде в Россию, где, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.



В материале газеты New York Times со ссылкой на российского чиновника Константина Пуликовского рассказывается, в каких роскошных условиях привык путешествовать диктатор.



Поезд достался ему еще отца. Он является пуленепробиваемым, а из-за тяжелой броневой защиты средняя скорость достигает 37 миль в час. Внутри есть конференц-залы, отделанные панелями из темного дерева, несколько спален, спутниковые телефоны, телевизоры и роскошный вагон-ресторан. Около 100 агентов службы безопасности сопровождают Ким Чен Ына, чтобы защитить его от бомб и других угроз.



В ресторане глава КНДР может отведать блюда русской, китайской, корейской, японской и французской кухни. По словам Пуликовского, диктатор имеет в свободном доступе свежайших омаров, швейцарский сыр, шампанское Cristal и коньяк Hennessy.



Чтобы развлечь его в поездке, с ним путешествует группа артисток, которая часто пела его отцу на корейском и русском языках.