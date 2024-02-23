Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину "посмотреть в глаза войне"
Президент Украины Владимир Зеленский высказал свои сомнения относительно реальности предложенного бывшим президентом США Дональдом Трампом плана по завершению войны в Украине за сутки. В интервью телеканалу Fox News Зеленский призвал Трампа пояснить свои идеи и обещал принять его на передовой.
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"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Но я обещаю его принять на передовой. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", - подчеркнул Зеленский.
В рамках интервью, проведенного всего в нескольких километрах от линии фронта в Харьковской области, украинский лидер также пригласил американских политиков, включая президента Джо Байдена, посетить Украину и увидеть собственными глазами последствия войны.
"Кандидаты (в президенты США – ред.) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах", – сказал Зеленский, подчеркивая важность такого визита для осознания масштабов трагедии.
Напомним, что Трамп ранее пообещал завершить войну в Украине за 24 часа в случае своего возвращения к президентскому посту, предложив России забрать часть украинских территорий.
Недавно Трамп заявил, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.