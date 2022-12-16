



Зеленский - миру: Украине нужен надежный щит ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к нации вечером, 16 декабря.

Он прокомментировал массированные ракетные удары, нанесенные днем Россией.

Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, зенитчиков, разведчиков и всех, кто защищает и помогает защищать украинское небо.

"Сегодняшний результат – 60 ракет сбиты. Отличились все воздушные командования. Особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева", - сказал он.

По словам Зеленского, не обошлось и без попаданий. Он объяснил такую массированность ракетных налетов тем, что России нужно, чтобы хотя бы часть ракет достигала назначенных целей.

"Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в войне", - подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что россиянам хватит ракет для нескольких таких массированных ударов, а украинцам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы после этих ударов возвращать свое.

"И последнее буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", - призвал Зеленский.