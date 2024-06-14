



Заявление стран G7: Россия должна выплатить Украине ущерб в $468 млрд

Россия должна положить конец своей незаконной агрессивной войне и заплатить за нанесенный ею ущерб Украине. В настоящее время нанесенный ущерб оценивается в почти 500 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном коммюнике стран G7 после саммита в Италии.



Лидеры G7 заявили, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока РФ не прекратит войну в Украине и не выплатит ущерб Киеву. Или эти средства будут переданы Украине для восстановления.



По данным Всемирного банка, в настоящее время сумма нанесенного ущерба Украине оценивается в 486 миллиардов долларов. Однако с каждым днем эта сумма увеличивается.



"Неправильно, когда Россия решает, будет ли и когда она платить за ущерб, причиненный Украине. эти обязательства", - говорится в тексте заявления.



Отметим, что после полномасштабного вторжения России Украина понесла серьезные экономические потери из-за разрушения инфраструктуры, уменьшения производства и экспорта, а также потери иностранных инвестиций.



Одним из способов компенсации нанесенного ущерба является использование замороженных российских активов. Замороженные активы России составляют значительную часть финансовых резервов и являются одним из главных средств экономического давления, которое применили западные страны в ответ на агрессивные действия России.

Вчера страны G7 добились прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины.