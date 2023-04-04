



Вступление Финляндии в НАТО: Блинкен поблагодарил Путина

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен с иронией поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что "ускорил" процесс вступления Финляндии в ряды НАТО.



Об этом он сказал перед официальной церемонией, сказав, что наступил исторический день.



"Это, возможно, то, за что мы должны поблагодарить господина Путина. Потому что это то, чему он хотел помешать российской агрессией, это то, что стало причиной для многих стран верить в то, что они должны делать больше в отношении их собственной обороны и гарантировать, что они могут сдержать возможную российскую агрессию", – отметил Блинкен.



Комментируя предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, он подчеркнул, что США предстоит еще много работы для подготовки к мероприятию.



"Будет важно политически и практически подтвердить нашу поддержку Украине, продолжать работу, которую мы делали в предыдущие саммиты – укреплять оборону и сдерживание Альянса как такового и продолжать строить партнерство между НАТО и странами в других частях мира", – добавил он.