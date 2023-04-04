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Теперь официально: Финляндия стала членом НАТО
04.04.2023 13:56 Алина Груднева

Теперь официально: Финляндия стала членом НАТО

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально вступила в ряды стран-членов НАТО.

Информацию об этом подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира", — подчеркнул Моравецкий.

Церемония состоялась в штаб-квартире Североатлантического Альянса. Таким образом, в НАТО теперь входят 31 страна.

Финляндию на церемонии представляли президент страны Саули Ниинисте, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.


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