



Теперь официально: Финляндия стала членом НАТО

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально вступила в ряды стран-членов НАТО.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира", — подчеркнул Моравецкий.



Церемония состоялась в штаб-квартире Североатлантического Альянса. Таким образом, в НАТО теперь входят 31 страна.



Финляндию на церемонии представляли президент страны Саули Ниинисте, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.





