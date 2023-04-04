



Байден и Зеленский поздравили Финляндию со вступлением в НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Финляндию со вступлением в ряды НАТО.



Соответствующее заявление он сделал после официальной церемонии в штаб-квартире Североатлантического Альянса.



"Это сделает НАТО сильнее, чем когда-либо", - сказал американский лидер.



По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пятая статья Североатлантического договора с сегодняшнего дня распространяется на Финляндию, которая теперь участвует в принятии всех решений.



С поздравлениями также выступил президент Украины Владимир Зеленский.



"В условиях российской агрессии Североатлантический Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", - сказал он.

