Байден и Зеленский поздравили Финляндию со вступлением в НАТО
Президент США Джо Байден поздравил Финляндию со вступлением в ряды НАТО.
Соответствующее заявление он сделал после официальной церемонии в штаб-квартире Североатлантического Альянса.
"Это сделает НАТО сильнее, чем когда-либо", - сказал американский лидер.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, пятая статья Североатлантического договора с сегодняшнего дня распространяется на Финляндию, которая теперь участвует в принятии всех решений.
С поздравлениями также выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"В условиях российской агрессии Североатлантический Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", - сказал он.