



Война в Украине может затянуться на годы, – чиновник НАТО

НАТО прогнозирует длительную войну в Украине и призывает к долгосрочной поддержке.



Война в Украине может затянуться на несколько лет. Такой прогноз сделал высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита в Вашингтоне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Россия, адаптировав свою экономику к военным условиям, сможет продолжать войну еще 3-4 года, поэтому страны НАТО должны быть готовы поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, цитирует чиновника "Голос Америки".



"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится", – отметил представитель НАТО.



Чиновник подчеркнул, что война в Украине потребует многолетних целенаправленных усилий, так как Россия "несомненно" сможет выдерживать военную экономику минимум 3-4 года. Он также указал на значительные и долгосрочные последствия для российской экономики, связанные с переходом на военные рельсы.



Тем не менее российское общество, по его словам, готово к предложенному образу жизни, что делает ситуацию еще более сложной и требует от союзников Украины стойкости и длительной поддержки.