



Вице-спикер Сената Польши обозвал западных политиков "идиотами"

Вице-спикер Сената Польши Михал Камински резко раскритиковал западных политиков.



Он обозвал их "идиотами", говоря об отношении к России.



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Камински считает, что западный мир допускает все те же ошибки.



"Мне жаль это признавать, но мы, западный мир, - идиоты. Мы повторяем те же самые ошибки в отношении РФ, но ожидаем других результатов. Этого не произойдет. Если вы подадите им руку, они вас съедят. Они вас съедят. Такова их природа", - пояснил он.