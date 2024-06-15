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Вице-спикер Сената Польши обозвал западных политиков "идиотами"
15.06.2024 16:45 Алина Груднева

Вице-спикер Сената Польши обозвал западных политиков "идиотами"

Вице-спикер Сената Польши Михал Камински резко раскритиковал западных политиков.

Он обозвал их "идиотами", говоря об отношении к России.

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Камински считает, что западный мир допускает все те же ошибки.

"Мне жаль это признавать, но мы, западный мир, - идиоты. Мы повторяем те же самые ошибки в отношении РФ, но ожидаем других результатов. Этого не произойдет. Если вы подадите им руку, они вас съедят. Они вас съедят. Такова их природа", - пояснил он.

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