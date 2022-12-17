



Венгрия стремится ускорить вступление Украины в ЕС и сохранить связи с Россией

По словам Балаша Орбана, главного советника и однофамильца премьер-министра, Венгрия одновременно призывает ускорить интеграцию Украины в Европейский Союз, сохраняя при этом тесные связи с Россией, пишет Bloomberg.



По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, на этой неделе Венгрия заблокировала включение нескольких российских чиновников в санкционный список ЕС в связи с ее вторжением в Украину. В список в конечном итоге были добавлены более 100 человек и десятки организаций после встречи лидеров ЕС.



Премьер-министр Орбан ранее призывал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоносителей, что вынуждает страну поддерживать более тесные связи с Москвой, чем с любым другим партнером ЕС.



В то время как руководство Украины открыто критикует Венгрию за продвижение интересов России в ЕС, правительство в Будапеште поддерживает усилия Украины по вступлению в ЕС и хочет, чтобы Европейская комиссия, исполнительный орган блока, приняла соответствующие меры, сказал Балаш Орбан. Он также сказал, что правительство поддерживает вступление Сербии в ЕС.



"Надеемся, это произойдет настолько быстро, насколько возможно. Государства-члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить процесс", — сказал советник о членстве Украины в ЕС.

