



В Украине раскрыли план Москвы в отношении иностранных СМИ

Россия планирует привлечь иностранные СМИ для оправдания агрессии против Украины.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



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"Главное управление информации Министерства обороны Украины сообщает о начале активной фазы информационной операции государства-агрессора России под названием "Перун", - сказано в сообщении.



По данным ГУР, для этого РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров. Уточняется, что Россия также планирует добиваться освещения ситуации в Украине с выгодных для Кремля позиций.





