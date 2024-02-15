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В Украине раскрыли план Москвы в отношении иностранных СМИ
15.02.2024 11:32 Алина Груднева

В Украине раскрыли план Москвы в отношении иностранных СМИ

Россия планирует привлечь иностранные СМИ для оправдания агрессии против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Главное управление информации Министерства обороны Украины сообщает о начале активной фазы информационной операции государства-агрессора России под названием "Перун", - сказано в сообщении.

По данным ГУР, для этого РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров. Уточняется, что Россия также планирует добиваться освещения ситуации в Украине с выгодных для Кремля позиций.


 

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