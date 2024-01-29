



В Украине поднялась шумиха из-за "отставки" Залужного: в МО ответили

В понедельник, 29 января, в украинских медиа массово начали распространять информацию якобы об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Сначала об этом написал бывший народный депутат Береза.



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Потом народный депутат Алексей Гончаренко объявил, будто Залужному предложили пост посла в "одну из европейских стран", но тот отказался. Этот инфоповод подхватили также депутат Дмитрук и журналист Роман Цимбалюк, который заявил, что вместо Залужного будет назначен глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.



А журналист Юрий Бутусов сообщил, будто президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ, а сейчас "ведутся консультации" с иностранными партнерами.



После всей этой шумихи, Министерство обороны Украины все же предоставило короткий комментарий.



"Уважаемые журналисты, сразу ответим всем: Нет, это не правда", - сказано в заявлении.



После этого, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии УП также сказал, что Зеленский не увольнял Залужного

