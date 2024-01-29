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В Украине не исключили участие РФ во встречах по Формуле мира
29.01.2024 20:12 Алина Груднева

В Украине не исключили участие РФ во встречах по Формуле мира

В Украине рассмотрят возможность приглашения представителей РФ на встречи по Формуле мира во время второго Глобального саммита.

Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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Он пояснил, что для обсуждения участия России в переговорах нужно разработать совместный план.

"На втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопрос относительно приглашения представителей России", - добавил он.

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