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В Турции случайно "объявили войну" России
05.09.2023 16:26 Алина Груднева

В Турции случайно "объявили войну" России

Переводчик неправильно перевел слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда тот встречался с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Между Россией и Турцией идет война", — сказал переводчик.

Путин, прибывший на встречу, чтобы обсудить зерновое соглашение, судя по всему, был сбит с толку ошибкой переводчика. Согласно протоколу встречи, про войну сказал именно он, а не Эрдоган.

"Нынешняя ситуация между Украиной и Россией являлась фоном этого визита. Мы рады получить ваше приглашение", - сказал во время встречи Эрдоган.
 

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