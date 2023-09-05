



В Турции случайно "объявили войну" России

Переводчик неправильно перевел слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда тот встречался с российским коллегой Владимиром Путиным.



"Между Россией и Турцией идет война", — сказал переводчик.



Путин, прибывший на встречу, чтобы обсудить зерновое соглашение, судя по всему, был сбит с толку ошибкой переводчика. Согласно протоколу встречи, про войну сказал именно он, а не Эрдоган.



"Нынешняя ситуация между Украиной и Россией являлась фоном этого визита. Мы рады получить ваше приглашение", - сказал во время встречи Эрдоган.

