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В РФ возродили карательные отряды СМЕРШ, − британская разведка
08.01.2024 17:32 Mignews.ua

В РФ возродили карательные отряды СМЕРШ, − британская разведка

В начале января в открытых источниках появились фото российских оперативников с нашивками контрразведывательного подразделения "СМЕРШ". Это говорит о том, что звучавшие в конце 2023 года заявления российских политиков о восстановлении этого советского подразделения в начале года 2024-го воплотились в жизнь.

Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

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В британской разведки напомнили, что основал это подразделение в 1941 году диктатор СССР Иосиф Сталин и существовало оно до 1946 года. Название подразделения "СМЕРШ" − это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам". 

Пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия. Однако в британской разведке отмечают, что это является еще одним примером того, как "российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ".
 

 

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