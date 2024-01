В РФ возродили карательные отряды СМЕРШ, − британская разведка

В начале января в открытых источниках появились фото российских оперативников с нашивками контрразведывательного подразделения "СМЕРШ". Это говорит о том, что звучавшие в конце 2023 года заявления российских политиков о восстановлении этого советского подразделения в начале года 2024-го воплотились в жизнь.



Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.



В британской разведки напомнили, что основал это подразделение в 1941 году диктатор СССР Иосиф Сталин и существовало оно до 1946 года. Название подразделения "СМЕРШ" − это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам".



Пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия. Однако в британской разведке отмечают, что это является еще одним примером того, как "российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ".



