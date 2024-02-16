



В РФ обвинили Запад в смерти Навального: не забыли и о Зеленском

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин цинично обвинил в смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме Запад.



"В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального? Совершенно очевидно: тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья", - сказал он.



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По его словам, также это выгодно тем, "кто проигрывает войну в Украине, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами, кто жаждет захватить золотовалютные ресурсы РФ, кто хочет уничтожить Россию и делает все, чтобы остановить ее развитие".



"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", - добавил он.



В свою очередь, в МИД РФ призвали США вместо "огульных обвинений", проявить сдержанность и дождаться результатов судмедэкспертизы.

