



В разговоре с Нетаниягу Макрон призвал “не подпитывать спираль насилия”

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 29 января, призвал израильтян и палестинцев не “подпитывать спираль насилия” после террористической атаки в пятницу, 27 января, в результате которой семь израильтян погибли и трое получили ранения возле синагоги в районе Неве-Яаков.



В беседе с премьер-министром Нетаниягу по телефону Макрон подчеркнул “необходимость для всех избегать мер, которые могут разжечь цикл насилия”, говорится в заявлении Елисейского дворца для прессы. Во дворце заявили, что Макрон “выразил готовность внести свой вклад в возобновление диалога между палестинцами и израильтянами”. Президент Франции также выразил соболезнования Израилю и семьям жертв пятничного террористического акта и вновь осудил “отвратительное нападение”, ставшее самым смертоносным в Израиле за последние десять лет.



Во время телефонного разговора с Нетаниягу Макрон также “выразил полную солидарность Франции с Израилем в его борьбе с терроризмом” и повторил “непоколебимую приверженность Франции безопасности Израиля”.



В разговоре Макрон и Нетаниягу также обсудили региональные вопросы, включая стремление Ирана к созданию ядерного оружия и его дестабилизирующую действия на Ближнем Востоке. Макрон призвал к твердому подходу к “все более тревожным событиям и отсутствию прозрачности со стороны иранцев”. Президент Франции также сказал, что поддержка Ираном России в ее почти годовой войне с Украиной в форме производства и продажи оружия “подвергает Иран санкциям и растущей изоляции”.