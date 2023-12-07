



В Пекине проходит очный саммит ЕС — Китай

Впервые за последние четыре года “большая политика” приехала в Китай. Еврокомиссары говорили о войне в Украине.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином подняла тему войны в Украине. "У нас есть общий интерес к миру и безопасности, к эффективному функционированию основанного на правилах международного порядка и к поиску решений глобальных проблем. Вот почему крайне важно положить конец российской агрессии против Украины и установить справедливый и прочный мир, соответствующий Уставу ООН", — заявила фон дер Ляйен.



Президент Евросовета Шарль Мишель добавил, что "в сегодняшнем нестабильном мире ЕС и Китай разделяют ответственность за мир и уважение к принципам Устава ООН".

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Си Цзиньпин говорил о взаимоотношениях ЕС и Китая, заявив, что обе стороны "продемонстрировали хорошую динамику консолидации и развития".



