



В НАТО увеличат помощь Украине из-за возможности наступления РФ

Страны Североатлантического Альянса помогут Украине с возможным наступлением войск РФ посредством увеличения помощи Украине.



Такое заявление сделал генсек НАТО Йенса Столтенберг во время пресс-конференции.



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"Союзники сделают две вещи. Первая - нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это неотложные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности со стороны Германии и Британии. Все это должно происходить, и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы - это срочно", сообщил он.



По словам Столтенберга, союзники по НАТО должны построить предполагаемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине.



"Мы согласились вчера начать планировать, и было поручено разработать предложения по этой структуре, которая позволит нам обеспечить большую прозрачность и предсказуемость. Также эта структура должна базироваться на финансовых обязательствах. Мы согласовали основе вопроса, но я не буду вдаваться в подробности. Консультации продолжатся, чтобы прийти к определенным решениям", - подчеркнул Столтенберг.