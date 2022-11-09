Новости » Политика
В НАТО отреагировали на заявления России об отводе войск из Херсона
09.11.2022 19:03 Раиса Вовк

В НАТО отреагировали на заявления России об отводе войск из Херсона

НАТО осведомлено о заявлениях российского командования об отводе оккупационных войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают оккупантов из Херсонской области.

Напомним, ранее командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы