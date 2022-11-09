



В НАТО отреагировали на заявления России об отводе войск из Херсона

НАТО осведомлено о заявлениях российского командования об отводе оккупационных войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", - сказал он.



Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают оккупантов из Херсонской области.



Напомним, ранее командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра. При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.