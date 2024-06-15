В Кремле посетовали на реакцию Запада на ультиматум Путина
Кремль считает реакцию Запада на "мирное предложение" Владимира Путина "неконструктивной".
Такое заявление 15 июня сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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"Реакции много, но она не имеет конструктивный характер", - посетовал он.
Песков также назвал стартовавший в Швейцарии Саммит мира "неконструктивным".
"Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине. Россия надеется, что в следующий раз ситуация в Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем швейцарский саммит", - добавил он.