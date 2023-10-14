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В Израиль прибыли американские пожарные
14.10.2023 17:00 Наталья Богинская

В Израиль прибыли американские пожарные

Двадцать три американских пожарных прибыли в Израиль для оказания помощи местным пожарным станциям, сообщила в субботу Служба пожарно-спасательной службы Израиля.

Органы пожарной безопасности во всем мире, включая такие страны, как Греция, Германия, Сингапур и США, выразили поддержку и солидарность с Израилем с момента начала войны с ХАМАС в прошлую субботу.

Поддержка, предложенная из других стран, была направлена ​​как в виде ресурсов, так и в виде квалифицированного профессионального персонала.

В Пожарно-спасательной службе Израиля отметили, что с начала войны пожарные справились с 278 инцидентами, возникшими в результате ударов ракет. В эту цифру включены операции по спасению застрявших людей с мест разрушенной инфраструктуры, а также усилия по тушению пожаров.

Подавляющее большинство инцидентов – 199 – произошло на юге Израиля.

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