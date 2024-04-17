



В Грозном появится район в честь Путина

В Грозном, Чечня, создадут новый Путинский район в честь президента РФ.



По данным информагентства ТАСС, под него будет выделен уже существующий Шейх-Мансуровский район.



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Голосование по этому поводу среди местных жителей было проведено в начале апреля. Уточняется, что материалы уже направлены в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.



В Грозном уже есть проспект Владимира Путина, который был переименован на его честь в 2008 году.