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В Грозном появится район в честь Путина
17.04.2024 04:36 Алина Груднева

В Грозном появится район в честь Путина

В Грозном, Чечня, создадут новый Путинский район в честь президента РФ.

По данным информагентства ТАСС, под него будет выделен уже существующий Шейх-Мансуровский район. 

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Голосование по этому поводу среди местных жителей было проведено в начале апреля. Уточняется, что материалы уже направлены в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.

В Грозном уже есть проспект Владимира Путина, который был переименован на его честь в 2008 году.

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