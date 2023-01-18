



В Госдуме РФ потребовали наказания для Меркель и Олланда

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд должны быть наказаны за сговор с целью начать "мировую войну".



Об этом Володин написал в своем Telegram.



"Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления", - написал он.



