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В Госдуме РФ потребовали наказания для Меркель и Олланда
18.01.2023 20:51 Ольга Белозерова

В Госдуме РФ потребовали наказания для Меркель и Олланда

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд должны быть наказаны за сговор с целью начать "мировую войну".

Об этом Володин написал в своем Telegram.

"Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления", - написал он.

 

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