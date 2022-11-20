



В Германии предупредили о возможности блэкаутов

Германия может столкнуться с локальными отключениями электроэнергии из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения. Об этом сообщает DW.



“Мы должны исходить из того, что зимой могут случаться блэкауты”, – сообщил глава Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае катастроф Ральф Тислер. Он добавил, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключения электроснабжения.



По словам Тислера, причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и “целенаправленные отключения электросети”, которые будут производиться для ее безопасности и надежности снабжения.



Чиновник уточнил, что риск отключений вырастет в начале 2023 года, но в его ведомстве убеждены, что это будут краткосрочные отключения, а не продолжительные блэкауты на большой территории.



Тислер отметил, что не везде местные власти в полной мере подготовлены к возможным перебоям с энергоснабжением и имеют четкие планы действий на этот случай. Однако, по его словам, это еще не повод для паники.



“Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться", – добавил он.