



В Британии разработан тайный план на случай смерти больного раком короля

Во дворце разработан секретный план на случай смерти короля Великобритании Карла III, больного раком простаты.



Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.



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План на случай смерти монарха получил название "Менайский мост". У Елизаветы II он назывался "Лондонский мост рухнул".



По словам королевских источников, он подразумевает порядок действий после того, как умрет король, а именно, в каком порядке и кого нужно будет оповестить, что скажет его преемник в обращении к нации и прочее.