



Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок

Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен повторно выдвинута на пост президента Европейской комиссии – ее поддержали европейские консерваторы. Таким образом у нее есть все шансы возглавить европейский орган во второй раз.



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Ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост главы президента Европейской комиссии.



Это произошло в четверг, 7 марта, на съезде партии в Бухаресте. Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были "против", сообщают Reuters и Euractiv.



Перед голосованием Урсула фон дер Ляйен взяла слово – она перешла к своей предвыборной кампании и очертила главные задачи. Среди прочего была и поддержка Украины, а также усиление оборонно-промышленного комплекса Европейского союза.



Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен больше делать для обороны, пополнять и модернизировать оружие и войска стран-членов ЕС. Политик также отметила, что президент РФ Владимир Путин должен понести наказание за военные преступления и предстать перед трибуналом в Гааге.



Напомним, Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию последние пять лет. В вот будет ли она занимать эту должность, решится после европейских парламентских выборов, которые пройдут в июне 2024 года.