



Урсула фон дер Ляйен почтила память жертв Хрустальной Ночи

Главный еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен возложила цветы в берлинском мемориале Холокоста сегодня 9 ноября. В этот день в Германии в 1938 году случилось чудовищное событие, которое известно нам как “Хрустальная ночь”.



В эту ночь фашисты разрушили около тысячи синагог, разорили семь тысяч еврейских домов, арестовали и отправили в концентрационные лагеря около тридцати тысяч евреев. И это было только начало…

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Стоит отметить, что под фотографией в аккаунте фон дер Ляйен в соцсети Х на данный момент оставляют совершенно чудовищные по смыслу комментарии сторонники ХАМАС.



