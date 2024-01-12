Украинскую формулу мира в Давосе обсудят более 80 делегаций
В воскресенье, 14 января, в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников по национальной безопасности. Главная тема – украинская формула мира. Свое участие в ее обсуждении подтвердили уже более 80 делегаций.
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"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, – завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах прочного и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", – говорится в обнародованном накануне встречи сообщении, пресс-службы парламента Швейцарии.
Свое участие в обсуждении подтвердили представители более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в десяти рабочих группах.
"Швейцария участвует в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", – говорится в сообщении.
Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил Формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.