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Украинский чиновник: уничтожить заводы Ирана по производству дронов
24.12.2022 10:41 Алина Груднева

Украинский чиновник: уничтожить заводы Ирана по производству дронов


Высокопоставленный украинский чиновник призвал уничтожить иранские заводы, где производятся беспилотники, которые использует Россия.

Об этом сообщает Reuters.

Он призвал ликвидировать заводы и арестовать производителей иранских ракет и беспилотников.

Согласно данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, РФ выпустила по Украине 540 из 1700 иранских иранских дронов Shahed. На производство одного такого БПЛА уходит около $7000.

 "Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - подчеркнул он.
 

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