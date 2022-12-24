



Украинский чиновник: уничтожить заводы Ирана по производству дронов



Высокопоставленный украинский чиновник призвал уничтожить иранские заводы, где производятся беспилотники, которые использует Россия.



Об этом сообщает Reuters.



Он призвал ликвидировать заводы и арестовать производителей иранских ракет и беспилотников.



Согласно данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, РФ выпустила по Украине 540 из 1700 иранских иранских дронов Shahed. На производство одного такого БПЛА уходит около $7000.



"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - подчеркнул он.

