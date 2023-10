Тысячи людей пришли на произраильский митинг у Бранденбургских ворот в Берлине

Полиция Германии сообщила, что около 10 000 человек собрались у Бранденбургских ворот на демонстрацию в знак солидарности с Израилем и против антисемитизма, хотя организаторы оценивают цифру в 25 000.



“Невыносимо, что евреи сегодня снова живут в страхе – особенно в нашей стране”, – заявил демонстрантам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. “Каждое нападение на евреев, на еврейские учреждения – это позор для Германии. Каждое нападение наполняет меня стыдом и гневом”.



Ранее в тот же день канцлер Олаф Шольц высказал аналогичное послание на открытии новой синагоги в городе Дессау.



“В Германии должна быть нулевая терпимость к антисемитизму”, – сказал Шольц.

Today, we all stand at the Brandenburg Gate, declaring that history starts anew.

Take a stand, translate words into actions, and be remembered for the right side of history. Silence is not an option. #NeverAgain#BringThemHomeNow pic.twitter.com/de1Qfj2L3Q