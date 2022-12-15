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Тегеран осудил ЕС за введение новых санкций против Ирана
15.12.2022 19:25 Ольга Белозерова

Тегеран осудил ЕС за введение новых санкций против Ирана

Иран осудил Европейский Союз за введение новых санкций против Исламской Республики в связи с его реакцией на протесты, вызванные смертью Махсы Амини под стражей. 

Об этом сообщает Times of Israel.

В понедельник ЕС объявил о санкциях против иранской государственной телерадиовещательной компании IRIB, командующего армией Ирана, ряда командиров за "подавление протестов".

После этого МИД Ирана нанес "ответный удар", назвав действия ЕС "неприемлемыми и беспочвенными".

"Полиция и силы безопасности Ирана пытались сдерживать безудержное насилие в соответствии с очень точными и конкретными правилами поведения… а также нашими религиозными учениями, основанными на уважении прав человека и прав каждого человека", - говорится в заявлении.

 

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