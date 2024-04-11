Тайвань проведет учения в попытках защититься от Китая
Вооруженные силы Тайваня проведут военные учения, которые получили название "Ханьгуан".
Об этом сообщило министерство обороны.
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Военные отработают обновленные правила ведения боя в виду новых угроз для Тайваня со стороны Китая.
Также будут отрабатываться действия по прорыву условной блокады острова. По словам представителя тайваньского оборонного ведомства генерал-майора Дуна Цзисина, учения будут проходить в два этапа - в апреле и июле.