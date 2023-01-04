



Стрелков: будет и вторая, и третья волна мобилизации

Бывший “министр обороны “ДНР” Игорь Стрелков (Гиркин) предположил, что вторая волна мобилизации будет проводится, так как нужно еще 500 тысяч военнослужащих. Об этом он сообщил на своей странице в телеграме 3 января.



– Вторая волна мобилизации, я считаю, будет, мы вынуждены будем ее проводить, а может и третью волну, чтобы победить на Украине. Нам необходимо будет поставить в строй, как минимум, еще полмиллиона солдат. Они будут проводиться к годовщине СВО. Проблема в том, что [нельзя] просто призвать под знамена людей, это же не просто одеть, обуть и вооружить [военнослужащих]. Их нужно обеспечить командирами, питанием, размещением, – говорит Стрелков.



Стрелков заявил, что дополнительную мобилизацию “придется проводить, если мы хотим победить, и даже если не хотим - все равно придется”.