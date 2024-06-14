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Страны НАТО не смогли утвердить ежегодное финансирование Украины
14.06.2024 17:49 Раиса Вовк

Страны НАТО не смогли утвердить ежегодное финансирование Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран Альянса не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро в год.

По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", – сказал Столтенберг.

СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины. 

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