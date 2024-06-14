



Страны НАТО не смогли утвердить ежегодное финансирование Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран Альянса не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро в год.



По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.



"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", – сказал Столтенберг.



СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.



Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.