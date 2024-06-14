



Страны G7 решили передать Украине $50 млрд из российских активов

Страны "Большой семерки" (G7) до конца года предоставят Украине в кредит 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от российских активов. Об этом говорится в коммюнике лидеров по итогам саммита G7 в Италии и пресс-службы Минфина Украины.



Лидеры стран "Большой семерки" отметили, что по-прежнему хотят развеять мнение о том, что время на стороне России и она сможет вызвать экономический крах Украины.



"С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в связи с длительной обороной против России, G7 запустит ускоренные чрезвычайные кредиты (ERA) для Украины, чтобы предоставить дополнительное финансирование в размере примерно 50 миллиардов долларов США до конца года", - уточняется в коммюнике.



В документе уточняется, что кредит погасят за счет будущих доходов от замороженных российских активов в странах Запада.



Лидеры G7 также подтвердили, что российские активы в их странах останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб (до этого ЕС должен был продлевать заморозку активов отдельным решением ежегодно).



"Мы намерены распределять это финансирование через различные каналы, которые направляют средства на военные, бюджетные и реконструкционные нужды Украины - в рамках наших соответствующих правовых систем и административных требований", - подчеркивается в коммюнике.



Министр финансов Украины Сергей Марченко поприветствовал решение G7 о кредите на 50 млрд долларов.



"Решение лидеров G7 является мощным сигналом единства демократического мира. Россия должна почувствовать цену агрессивной войны против Украины и заплатить за свои противоправные действия", - отметил чиновник.



По его словам, использование прибыли от замороженных активов - один из первых шагов.



"50 млрд долларов позволят обеспечить самые неотложные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны", - добавил министр.



Напомним, недавно в Евросоюзе одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.