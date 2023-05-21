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Стороны конфликта в Судане договорились о недельном перемирии
21.05.2023 08:55 Ирина Демьянова

Стороны конфликта в Судане договорились о недельном перемирии


Стороны вооруженного противостояния в Судане подписали новое соглашение о прекращении огня сроком семь дней.

Об этом говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, передает DW .

Соглашение должно вступить в силу в понедельник, 22 мая, в 21:45.

При этом, как указывается в заявлении США и Саудовской Аравии, ранее стороны конфликта уже договаривались о режиме прекращения огня, но не соблюдали его. 

"В отличие от предыдущих соглашений, договоренность, достигнутая в Джидде, будет поддерживаться механизмом мониторинга, осуществляемого США, Саудовской Аравией и международным сообществом", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 апреля в Хартуме, столице Судана  между армией и Силами быстрого реагирования вспыхнули боевые действия. Конфликт возник вокруг предложенного перехода страны в гражданское правление.

По последним данным, в результате этого конфликта погибли не менее 800 гражданских, более 3200 получили ранения.

 

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