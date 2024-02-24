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Столтенберг: вступление Украины в НАТО - вопрос времени
24.02.2024 11:20 Алина Груднева

Столтенберг: вступление Украины в НАТО - вопрос времени

Вступление Украины в НАТО является не вопросом "если", а вопросом "когда".

Такое заявление по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать Украине максимальную поддержку ради общей безопасности.

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